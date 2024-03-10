Какому знаку Зодиака повезет 11 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня?

День пробуждения энергии месяца, дремавшую в предыдущие лунные сутки. Она дает возможность действовать, но не резко – с места в карьер – а постепенно, желательно, во второй половине дня – первую лучше посвятить подготовке к активным действиям. В это время также усиливается впечатлительность и мнительность, когда вероятность обидеть – и обидеться – сказав или услышав незначительные слова, возрастает в разы – желательно держать эмоции под контролем.

Скорпион

Старт любого профессионального проекта, осуществленного сегодня окажется на редкость успешным, поэтому важно воспользоваться счастливым шансом для того, чтобы, предложив начальству новый проект, сделать карьерный рывок или начать собственный бизнес, о котором представители знака подумывают уже довольно давно. Главное, начать работать над достижением поставленной цели – хотя бы потихоньку, шаг за шагом.

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