Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 11 марта?

Время, когда нам удается раскрыть тайны и разгадать загадки, долгое время не дававшие нам покоя. Останется только решить вопрос относительно того, как распорядиться ставшими нам доутспн6ыми знаниям, что особенно важно, если они касаются обстоятельств жизни других людей. Так, если о себе мы вольны рассказывать что угодно и кому угодно, то вмешиваться в жизнь окружающих, разглашая то, что они хотели бы оставить в секрете, недопустимо ни в какой ситуации.

Овен

Овнам, для которых очень важно убедить кого в своей правоте — и неважно, какой стороны их жизни это касается — лучшего времени не найти, а значит, надо воспользоваться редким шансом уговорить оппонентом и склонить их к своей точке зрения. Сегодня представители знака смогут использовать красноречие, которым снабдят их звезды, а также найдут необходимые для этого доводы — факты и аргументы. Главное — преподносить их собеседнику с максимальным спокойствием: нервозность может выдать неуверенность в себе, а она редко способствует убежденности.

