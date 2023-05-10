Какому знаку Зодиака повезет 11 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 11 мая?

День мощной позитивной энергетики, в течение которого можно приступать к воплощению в жизнь любых – даже очень сложных – проектов. Если потратить весь день на полноценную работу по какой-то – разумеется, уважительной – причине не удастся, нужно хотя бы сделать первый – самый важный – шаг. Не стоит идти на поводу у людей, которые попытаются уговорить – или заставить – нас изменить точку зрения на важный жизненный или профессиональный вопрос, такое отступничество может повлечь за собой неприятности.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам звезды обещают удачу во всех сферах жизни – от профессиональной до хозяйственной и бытовой. Но особое внимание представителям знака стоит обратить на личные отношения – именно там возможны самые знаковые и одновременно приятные события дня. Если учесть их страсть к романтическим жизненным моментам, то несложно предположить, что нечто подобное – в самых разных вариациях – произойдет сегодня, что очень их порадует. При этом совершенно неважно, о чем именно пойдет речь – о новом знакомстве или приятном вечере с цветами и шампанским, главное, что представители знака будут пребывать в прекрасном настроении.

Читайте также: