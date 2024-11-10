Какому знаку Зодиака повезет 11 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 11 ноября?

День – и в этом смысле очень хорошо, что он выпадает на понедельник – обладает мощной созидательной энергетикой, что сделает возможным реализацию любого – даже очень сложного – проекта. Нельзя опускать, чтобы прибывающие силы были потрачены на действительно важные проекты, а те, которые не имеют особого значения и могут подождать, лучше отложить на потом. Также необходимо отказаться от решения бытовых вопросов – они только отнимут драгоценное время и не менее драгоценные силы, которое можно потратить на решение более значимых задач.

Телец

Тельцам звезды рекомендуют отправляться в путь – прежде всего, это коснется не командировок, а путешествий личного характера. Можно ехать к близкому человеку, который по очень важной причине находится далеко от дома, в гости к друзьям или родственникам, проживающим за городом, или в непродолжительный отпуск, который будет включать в себя как отдых, так и экскурсии. В любом случае удовольствие, хоть и разного свойства, представителям знака гарантировано.

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