ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
390
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 11 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Телец

Телец / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 11 ноября?

Нынешний день характеризуется мощной космической энергетикой, которую почувствуют все без исключения. Необходимо сосредоточиться на самой важной цели, на которую и направить все силы, не распыляя их на решение менее важных задач. Важно также, чем бы человек ни занимался, настраиваться на позитив — только так можно будет ответить на все профессиональные и житейские вызовы. Критику, которую мы можем услышать в свой адрес в этот день, желательно разделить на две части: к конструктивной нужно прислушаться и сделать из него важные выводы, все остальное — можно отбросить

Телец

Бельцам с этот день звезды рекомендуют приступить к воплощению в жизнь их давней мечты — именно сегодня обстоятельства для этого сложатся максимально удачно. Но — с одним непременным условием: до того времени, пока желание, над которым вы работаете, не обретет определенные — реальные — черты, рассказывать о нем не стоит даже родным и близким людям, не говоря уже кто настроен по отношению к представителям знака недоброжелательно. Если проболтаться о своих намерениях заранее, то, скорее всего, реализовать его не удастся.

Читайте также:

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie