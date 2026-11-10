Телец / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 11 ноября?

Нынешний день характеризуется мощной космической энергетикой, которую почувствуют все без исключения. Необходимо сосредоточиться на самой важной цели, на которую и направить все силы, не распыляя их на решение менее важных задач. Важно также, чем бы человек ни занимался, настраиваться на позитив — только так можно будет ответить на все профессиональные и житейские вызовы. Критику, которую мы можем услышать в свой адрес в этот день, желательно разделить на две части: к конструктивной нужно прислушаться и сделать из него важные выводы, все остальное — можно отбросить

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Телец

Бельцам с этот день звезды рекомендуют приступить к воплощению в жизнь их давней мечты — именно сегодня обстоятельства для этого сложатся максимально удачно. Но — с одним непременным условием: до того времени, пока желание, над которым вы работаете, не обретет определенные — реальные — черты, рассказывать о нем не стоит даже родным и близким людям, не говоря уже кто настроен по отношению к представителям знака недоброжелательно. Если проболтаться о своих намерениях заранее, то, скорее всего, реализовать его не удастся.

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