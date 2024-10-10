Какому знаку Зодиака повезет 11 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 11 октября?

День, несмотря на финал рабочей недели, – идеальное время для любых начинаний – прежде всего профессиональных, но о бытовых и личных тоже забывать не стоит. Можно начинать работу над новыми профессиональными проектами, проводить генеральную уборку, приступать к ремонту любой сложности и наводить порядок в личной жизни – отказываясь от токсичного общения или, наоборот, переводя важные для нас отношения на новый, более высокий, уровень.

Телец

Тельцы могут значительно улучшить свое материальное положение, поговорив со своим начальством о повышении заработной платы – скорее всего, в это время оно охотно пойдет им навстречу. Главное, подобрать момент, когда руководство будет находиться в благостном настроении, в противном случае результат переговоров может оказаться прямо противоположным.

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