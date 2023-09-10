Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 11 сентября?
День слабой энергетики, из-за которой необходимо отказаться от активных действий, которые окажутся пустой тратой времени и сил. Впрочем, предаваться безделью звезды тоже не рекомендуют: рекомендуется заняться тем, что приносит вам удовольствие – например, перечитать любимое литературное произведение, послушать классическую музыку или посвятить время своему хобби.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Близнецам сегодня не только можно, но и нужно обсуждать с начальством вопросы, которые их волнуют. Причем, они будут касаться не только повышения заработной платы, как можно было бы предположить, но и новых профессиональных идей и планов. Будучи воплощенными в жизнь, они принесут представителям знака не только успех, но и финансовую выгоду, да и сегодня начальство, скорее всего, ответит на эту просьбу согласием.
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