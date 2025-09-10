Какому знаку Зодиака повезет 11 сентября

Дева / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 11 сентября?

Нынешний день отличает настолько мощная звездная энергетика, что перед ней не смогут устоять даже самые ленивые и апатичные из нас. Но, берясь на сложную работу, необходимо соблюдать осторожность — потоки энергии будут настолько сильны, что не всем удастся с ними справиться — не стоит бросаться в их пучину, как в омут — с головой. В такой ситуации очень важно настраиваться на хорошее: в конечном итоге мы получим именно то, о чем думаем и мечтаем.

Дева

Девы, по мнению звезд, могут рассчитывать на серьезные подвижки в профессиональной деятельности: велика вероятность работы над новым — очень интересным проектом или перехода на новую работу, о которой еще вчера представители знака могли только мечтать. Но в сложившихся обстоятельствах для представителей знака очень важно, как говорят в таких случаях, подсуетиться и не упустить шансы, которые щедрой рукой будет рассыпать перед ними судьба.

