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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 11 сентября?

День не предназначен для серьезной работы — на нее не хватит моральных и физических сил, а вот планировать будущие достижения не только можно, но и нужно. Также это день, когда можно мечтать — велика вероятность того, что часть наших грез в ближайшее время сбудется.

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Если появится хотя бы малейшая возможность, нужно провести день в тишине и покое: нежелательно с самого утра куда-то мчаться и хвататься сразу за несколько дел: успехом они не увенчаются, а вот ощущение бездарно потраченного времени оставят. Имеет смысл потратить основную часть дня — или хотя бы его вторую половину — на подготовку к уикенду.

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Рак

Ракам спокойные энергии нынешнего дня помогут провести внутренний аудит, сделав переоценку моральных ценностей, которые представители знака до сих пор считали незыблемыми. Возможно, поначалу они станут упираться, но очень быстро поймут, что новый взгляд на старые проблемы позволит вывести их из такой категории.

Выяснится, что затруднения перестают быть таковыми, если не бояться их, а решать вопросы спокойно, уверенно и, желательно, с использованием нетрадиционных — креативных — методов и способов.

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