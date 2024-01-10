Какому знаку Зодиака повезет 11 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 11 января?

Нынешний день астрологи часто сравнивают с Новым годом: в это время, как в праздничную ночь, можно – и нужно – составлять планы на будущее и загадывать любые, даже самые несбыточные, желания. Правда, работают эти условия не в течение года, как в ночь с 31 декабря на 1 января, а на ближайший лунный месяц, но и это немало, поэтому не стоит скромничать в своих намерениях и ограничивать собственную фантазию – планировать и мечтать нужно по максимуму.

Овен

Овнам звезды советуют быть максимально смелыми, определяясь с тем, чего они хотят достичь в ближайшие тридцать дней. Дело в том, что представители именно этого знака окажутся особенно успешными, поэтому им нужно выбрать цели, которые они поставят перед собой, и продумать, каким образом можно будет их достичь. Что касается заветных желаний, то их достаточно будет загадать: магия нынешнего дня такова, что они исполнятся сами собой.

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