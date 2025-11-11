Какому знаку Зодиака повезет 12-13 ноября

Весы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет в эти дни – 12-13 ноября?

23-й лунный день, который продлится двое календарных суток, отличает мощная негативная энергетика, которая, как правило, негативно сказывается как на душевном равновесии, так и на мировоззрении в целом. В это время нежелательно выяснять отношения с окружающими – особенно близкими – людьми, ни к чему кроме серьезного конфликта, из которого практически невозможно будет выйти, это не приведет. Не стоит также вмешиваться в чужие разногласия, даже если будет казаться, что без такого посредничества никак не обойтись – скорее всего, все произойдет с точностью до наоборот.

Весы

Весы смогут добиться любой – особенно профессиональной – цели, но только в том случае, если они не откажутся от поставленной цели ни при каких условиях. Самое главное в сложившейся ситуации – не слушать чужих советов, даже если ни будут исходить от людей, к мнению которых представители знака привыкли прислушиваться. Но, поскольку они тоже люди, то могут ошибаться, и в это время речь будет идти как раз о таком случае, так что желательно жить исключительно своим умом.

