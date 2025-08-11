Какому знаку Зодиака повезет 12 августа

Рыбы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 12 августа?

День, когда можно приступать к реализации любых – в том числе важных и даже грандиозных – проектов. Причем, браться за них нужно, как говорится, с места в карьер – без промедления, активно и энергично, только в таком случае удастся максимально быстро и эффективно достичь поставленных целей. Также в это время очень важна уверенность в себе, которая в этот день – прочем, как всегда – станет важным фактором профессионального успеха. В погоне за материальными благами не стоит забывать о духовных ценностях, которые не менее – а, возможно, и более – важны для нас.

Рыбы

У Рыб самым лучшим образом пройдут любе деловые переговоры, но особенно успешным окажется общение с начальством. Оно – пусть и без удовольствия, но с готовностью – пойдет навстречу в решении любого вопроса – от согласия на работу над новым проектом до удовлетворения просьбы о повышении зарплаты или хотя бы о выплате заслуженной представителями знака премии. Не стоит упускать такой удачный шанс = он выпадает не так часто, как хотелось бы.

