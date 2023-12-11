Какому знаку Зодиака повезет 12 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 12 декабря?

День, когда нужно забыть о прошлом, каким бы привлекательным – или непривлекательным – для нас оно ни было, и идти вперед. Еще лучше – именно сегодня сделать важный шаг в этом направлении, тогда и весь путь окажется успешным. Также, несмотря на то, что день выпадает на первую половину недели, имеет смысл взять выходной и отдохнуть, выехав за город – на природу. Свежий воздух благотворно повлияет на состояние – как физическое, так и моральное.

Телец

Тельцам с утра может показаться, что обстоятельства для них складываются самым неблагоприятным образом, но звезды настоятельно советуют им не делать скоропалительных и, как впоследствии окажется, ошибочных выводов. Уже после обеда их порадует именно то, что поначалу расстроит: например, они не получат в работу проект, с которым почти сразу же возникнут серьезные проблемы. В жизни каждого из представителей знака ситуация проиграется по-своему, но общим останется одно: то, что покажется проигрышем, в результате окажется выигрышем.

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