Какому знаку Зодиака повезет 12 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 12 декабря?

День, когда работу над новыми проектами – особенно имеющими серьезные финансовые последствия – лучше отложить: успеха от них ждать не стоит. Зато не только можно, но нужно заниматься благотворительностью, помогая тем, кто в этом нуждается – пожилым людям, детям, животным. Особое внимание стоит уделить своим родственникам: нужно найти время для того, чтобы поговорить с ними, сделать пусть небольшие, но приятные подарки, помочь решить возникшие бытовые проблемы. По отношению к окружающим, которое будут провоцировать нас на негатив, необходимо отнестись с терпением и… пониманием: наверное, у них совсем плохи дела, если они намеренно обижают других людей.

Скорпион

Скорпионам можно не опасаться негатива со стороны окружающих их людей, хотя, надо признаться, что недостатка в тех, кто захочет нанести им какой-то – как моральный, так и материальный – урон, не будет. Однако любые козни разобьются о невидимую защитную стену, которые выстроят между ними и их недоброжелателями звезды. Так что представителям знака останется только с удивлением – и некоторой долей удовольствия – наблюдать, как зло, которое собирались причинить им, оборачивается против его «авторов».

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