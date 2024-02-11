Какому знаку Зодиака повезет 12 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 12 февраля?

День пропитан негативной энергией, поэтому нужно быть готовыми к любым неожиданностям, в том числе, и негативного свойства. Главным врагом в общении с окружающими в это время – раздражительность, которая может рассорить даже с самыми близкими людьми – друзьями, родственниками и любимыми. Чтобы подобного не произошло, необходимо сдерживать эмоции – впрочем, это желательно делать всегда.

Скорпион

Скорпионы вполне могут рассчитывать на успешное достижение поставленной ими цели в любой жизненной сфере, но все-таки на первый план желательно поставить профессиональные интересы. Главное для их в таком случае – не торопиться, а идти к ней постепенно – шаг за шагом, не забегая вперед, но и не отставая от намеченного пути. Очень важно также отказаться от работы над второстепенными и не имеющими особого значения делами, сосредоточившись на одном – единственно важном.

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