Какому знаку Зодиака повезет 12 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 12 февраля?

День, когда любые – как хорошие, так и плохие – качества характера увеличиваются в разы, но последние все-таки находятся в приоритете. Тем не менее только от каждого из нас – наших слов и поступков – зависит, что в результате возьмет верх в каждом конкретном случае – свет или тень, добро или зло. Поэтому крайне важно хорошо подумать, прежде чем что-то сказать и – особенно! – сделать, чтобы впоследствии не сожалеть о совершенных ошибках.

Скорпион

Скорпионы, в отличие от всех остальных представителей зодиакального круга, смогут провести нынешний неспокойный день в покое и гармонии с собой и окружающим миром, особенно если постараются избежать общения с окружающими. Сделать это они смогут, если используют любую возможность для того, чтобы остаться дома и – хоть для кого-то это может показаться слишком радикальным методом – отключить телефон. Взять на этот день отгул и немного отдохнуть будет хорошей идеей.

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