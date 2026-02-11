- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 234
- Время на прочтение
- 2 мин
Какому знаку Зодиака повезет 12 февраля
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 12 февраля?
День, когда важно беречь энергию, которая находится на исходе, и не тратить ее необдуманно и расточительно. Составляя планы на день, очень важно выбирать только те дела, без работы над которыми никак нельзя обойтись, остальные лучше отложить на некоторое время. В финансовом отношении необходимо соблюдать осторожность: крупных покупок необходимо избегать, да и от значительного количества мелких желательно отказаться — несмотря на свою кажущуюся незначительность, они могут нанести серьезный ущерб бюджету
Рак
Ракам повезет в решении важного для них вопроса, связанного с необходимостью обращения в чиновничьи кабинеты. В этот день любое — даже очень высокое — начальство будет настроено на то, чтобы оказать им поддержку в деле, которое их беспокоит. Единственное условие, которое необходимо соблюсти представителям знака, это заранее подготовить всю необходимую аргументацию. На приеме им нужно будет коротко, четко и ясно изложить свою просьбу, тогда и решение будет не только быстрым, но и положительным.
