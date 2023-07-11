Какому знаку Зодиака повезет 12 июля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 12 июля?

День благоприятен для постановки целей на ближайшее будущие, а также разработки стратегии и тактики их достижения. Правда, прежде чем начать двигаться в намеченном направлении, необходимо решить все начатые ранее, но до сих пор незавершенные дела и проекты, в противном случае они будут затруднять работу и многого добиться, увы, не удастся.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам сегодня удастся решить большую часть важных для них – как профессиональных или бытовых, так и личных – вопросов. Причем сделать они это смогут благодаря помощи окружающих их – даже незнакомых – людей, которые сегодня будут охотно идти навстречу представителям знака, оказывая им содействие в любых вопросах. Главное, принимать их помощь с готовностью и благодарностью – люди ценят такое отношение. Опираться исключительно на собственные силы сегодня не следует – в таком случае вряд ли удастся достичь желаемых результатов.

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