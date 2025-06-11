Какому знаку Зодиака повезет 12 июня

Рыбы / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 12 июня?

День, когда не стоит ничего и никого включая самих себя, воспринимать слишком серьезно – ко всему нужно относиться с долей юмора или иронии. Важно также отказаться от привычки контролировать все происходящие в жизни события. Во-первых, сделать это все равно не удастся – энергии дня не позволят все время «держать руку на пульсе» происходящего. Во-вторых, иногда нужно «отпускать» свою жизнь, чтобы случилось то, что должно случиться, в то время как наши сопротивление будет мешать позитивным переменам. Все, что нужно от нас в это время – радоваться тому, что мы живем, находя хорошее даже в мелочах, тем более, что это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Рыбы

Рыб нынешний день с большой долей вероятности поставит перед выбором, который им необходимо будет сделать вне зависимости от того, хотят они этого или нет. Его необходимость может коснуться самых разных сфер жизни, но, скорее всего, это будет профессиональная деятельность, в которой как раз в это время происходя важные позитивные перемены. Решая, как поступить, не стоит пытаться все просчитать – все равно не удастся учесть все факторы, а один, упущенный, как раз и окажется решающим, поэтом имеет смысл обратиться к интуиции и – самое главное! – поверить ей.

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