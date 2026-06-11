Козерог / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 12 июня?

День, когда нежелательно прислушиваться к чужому мнению, особенно если его будут высказывать в навязчивой форме и категорическом тоне. Любые решения необходимо принимать самостоятельно, без постороннего участия, только в таком случае оно окажется правильным.

Также нельзя поддаваться влиянию пессимизма, которое в это время может оказаться особенно сильным — хорошее настроение необходимо поддерживать любыми возможными способами. Для работы, как и положено в пятницу, желательно отвести первую половину дня, во второй можно постепенно переходить в режим уик-энда.

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Козерог

Козерогов могут ожидать приятные перемены в личной жизни, но для этого им придется совершить действия, которые приблизят эти события. Например, пообщаться с человеком, с которым их когда-то связывали романтические — и, возможно, близкие — отношения.

Если представители знака по-прежнему испытывают к нему определенные чувства, самое время позвонить или написать ему, обновив таким образом отношения, казавшиеся угасшими. Считается, что дважды в одну и ту же реку два раза войти невозможно, но это не значит, что нельзя пробовать.

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