Дева / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 12 марта?

День, когда не стоит цепляться за старое, даже если оно кажется воплощением стабильности — наоборот, желательно попробовать что-то новое, неизвестное до сих пор. Как правило, преимущественно это касается личной жизни, но профессиональные вопросы тоже нежелательно оставлять без внимания. Именно в это время можно начинать работу над новыми проектами, переходить на новое место работы и даже полностью менять сферу деятельности, что может полностью — и к лучшему — изменить нашу жизнь.

Дева

Девы могут получить очень интересное — касающееся их профессиональной деятельности — предложение, с ответом на которое звезды, тем не менее, советуют им не торопиться. Сначала нужно все как следует обдумать, взвесив свои силы: будет обидно, если впоследствии окажется, представители знака неправильно все рассчитали и не могут справиться с задачей, которую пред ними поставят. Но и долго тянуть с ответом тоже не стоит: нельзя позволить, чтобы счастливым шансом воспользовался кто-то из более смелых и решительных коллег-конкурентов.

Реклама

Читайте также: