Какому знаку Зодиака повезет 12 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 12 ноября?

Довольно легкий день, когда у нас не возникает разногласий – ни с окружающим миром, ни с самими собой. Его стратегия проста и понятна: необходимо поставить перед собой серьезную и важную цель, до достижения которой до сих пор не доходили руки, и упорно идти к ней. Движение облегчит тот факт, что вся Вселенная будет помогать добиться желаемого результата. Главное, чтобы намерения оказались действительно серьезными – на мелочи размениваться нежелательно.

Скорпион

Скорпионы смогут помириться с людьми, отношения с которыми были осложнены в последнее время. При этом не имеет значения, кто был виноват в произошедшей ссоре – поиски ответа на этот вопрос не только не помогут найти общий язык с собеседником, но и, наоборот, осложнят миротворческий процесс. Поэтому очень важно – не касаться в разговоре болезненных тем, которые, которые приведут к результату, обратному тому, на который рассчитывают представители знака.

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