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Какому знаку Зодиака повезет 12 ноября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 12 ноября?
День первого в лунном месяце противостояния добра и зла: особой силой не обладает ни оно, ни другое начало, но это не значит, что опасность можно недооценивать. Как правило, в такое время жизнь ставит каждого из нас перед выбором, что предпочесть — свет или тьму. Решать, к какому «берегу» прибиться, каждый волен сам, главное, помнить: за неправильное решение со временем придется отвечать. Велика вероятность провокаций, которых можно ждать недоброжелательно настроенных по отношению к нас людей — звезды советуют на них не реагировать, в таком случае их энтузиазм быстро сойдет на нет.
Весы
Весы, благодаря присущей представителям знака коммуникабельности, смогут решить любой — даже очень сложный вопрос, если он будет зависеть от других людей. Главное — не дать плохому настроению, которое может одолеть их в этот день, испортить отношения собеседниками, поскольку в таком случае, не решив нынешнюю проблему, можно будет заполучить еще одну, с которой тоже придется работать.
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