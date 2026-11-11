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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
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Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 12 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Весы

Весы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 12 ноября?

День первого в лунном месяце противостояния добра и зла: особой силой не обладает ни оно, ни другое начало, но это не значит, что опасность можно недооценивать. Как правило, в такое время жизнь ставит каждого из нас перед выбором, что предпочесть — свет или тьму. Решать, к какому «берегу» прибиться, каждый волен сам, главное, помнить: за неправильное решение со временем придется отвечать. Велика вероятность провокаций, которых можно ждать недоброжелательно настроенных по отношению к нас людей — звезды советуют на них не реагировать, в таком случае их энтузиазм быстро сойдет на нет.

Весы

Весы, благодаря присущей представителям знака коммуникабельности, смогут решить любой — даже очень сложный вопрос, если он будет зависеть от других людей. Главное — не дать плохому настроению, которое может одолеть их в этот день, испортить отношения собеседниками, поскольку в таком случае, не решив нынешнюю проблему, можно будет заполучить еще одну, с которой тоже придется работать.

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