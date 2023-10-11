Какому знаку Зодиака повезет 12 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня?

День, когда необходимо прислушиваться к своему внутреннему голосу, который будет говорить только очень правильные вещи. В поисках ответа на важный вопрос, не стоит обращаться к разуму: несмотря на тщательный разбор ситуации, взвешивание всех факторов «за» и «против», он, скорее всего, ошибется. А вот интуиция, опираясь на подсказки подсознания, найдет единственно верный выход из сложившихся обстоятельств и не позволит сделать неверный шаг.

Телец

Тельцы получат мощный заряд, которая – разумеется, при правильном ее использовании – позволит им свернуть горы. Главное – не тратить полученные силы на мелкие, не имеющие особой значимости дела, которые можно перенести на другое время, а то и вовсе без них обойтись. Необходимо сосредоточиться на действительно важных проектах – как новых, так и начатых, но по какой-то причине еще не завершенных.

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