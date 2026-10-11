Какому знаку Зодиака повезет 12 октября

Овен / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 12 октября?

День, когда — и это логично для понедельника — можно приступать к работе над новыми и важными проектами: сил — как моральных, так и физических — должно хватить на все. Но у звезд есть одно условие: настраиваться сегодня нужно только на позитив, иначе нужных результатов достичь не получится.

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На рабочем месте можно попасть под шквал критики, которая последует от начальства, так и от коллег, но воспринимать ее чересчур серьезно не стоит: скорее всего, речь будет идти о пресловутом человеческом факторе, когда люди будут переносить на нас свои проблемы и неприятности.

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Овен

Овнов будет переполнять мощная созидательная энергия, которую сегодня особенно важно направить в конструктивное русло — на достижение поставленной цели. В таком случае им удастся сделать максимум запланированных дел и ответить на множество связанных с ними вопросов.

В результате это приведет к тому, что за один день представители знака не только начнут, но и практически завершат работу над важным для них проектом, что даст им прекрасный повод для довольства собой и своей деятельностью — как профессиональной, так и бытовой или хозяйственной.

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