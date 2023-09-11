Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 12 сентября?

Таинственный и загадочный день, когда нужно забыть о повседневной рутине и подумать о чем-то боле важном – духовном и возвышенном. Если удастся сосредоточиться на своем внутреннем мире, можно будет решить важную – и старую – проблему, которую, как казалось, уже нельзя будет исправить. Эмоциональный фон неустойчив, что может стать причиной ссор и конфликтов – важно приложить усилия, чтобы этого избежать. Время также благоприятно для водных – особенно, морских – путешествий.

Телец

Тельцы могут рассчитывать на решение серьезных профессиональных вопросов и, как следствие, долгожданное продвижение по карьерной лестнице. Главное для представителей знака – не тратить время на занятия, которые не требуют немедленного внимания и быстрого реагирования. От дел, которые были начаты задолго до этого, потеряли по «дороге» часть энергии и застопорились, стоит отказаться. Необходимо приступить к реализации новых – глобальных и перспективных – проектов, и тут не стоит терять времени.

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