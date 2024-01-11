Какому знаку Зодиака повезет 12 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 12 января?

День, по мнению астрологов, благоприятен для того, чтобы приступать к реализации проектов, которые были запланированы накануне. Разумеется, это не самое удачное стечение обстоятельств для финала рабочей недели, но почему бы хотя бы не начать – осуществленный сегодня задел позволит в понедельник не начинать с нуля, а продолжать то, что уже начато, а это всегда и легче, и проще. Таким образом можно будет сэкономить время и силы, а также преуспеть в выполнении важных задач.

Рыбы

Рыбы, несмотря на пятницу, могут заключить важную сделку, которая в самое ближайшее время позитивно отразится на их материальном состоянии. Правда, существует один нюанс, на который обязательно нужно обратить внимание – как сегодня, так и всегда: прежде чем подписывать подтверждающий соглашение документ, желательно хорошенько его прочитать, в противном случае предполагаемая прибыль может обернуться потерями.

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