Какому знаку Зодиака повезет 12 января

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 12 января?

Не самый легкий день лунного календаря, в течение которого, как правило, приходится сталкиваться со многими трудностями, испытаниями и препятствиями, то и дело возникающими на пути. Самым неприятным его проявлением могут стать предательства и измены, которые часто происходят в такое время, но тут уж каждый из нас сам волен решать, как на них реагировать — делать из случившегося решительные выводы, прощать или просто закрывать на них глаза. В любом случае самое важное — сохранять внутреннее равновесие и душевный покой, только так можно будет противостоять раздражительности и даже агрессии, которые могут одолевать сегодня всех нас.

Козерог

Козероги, несмотря на сложные энергии дня, смогут добиться потрясающих результатов в деловой и профессиональной сфере — возможно, даже таких, на которые они и не надеялись. Главное в это время — не рассчитывать на помощь коллег, начальства или деловых партнеров, которые будут заняты исключительно решением своих проблем, а делать ставку исключительно на собственные силы. Впрочем, представители знака поступают так всегда, поэтому никакой сложности это для них не составит.

