Какому знаку Зодиака повезет 13-14 июня

Скорпион / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет в — 13-14 июня?

18-й лунный день, который продлится двое календарных суток, дает нам возможность оценить жизненную ситуацию, в которой мы оказались в данный момент, и сделать из нее необходимые выводы. Одним из символов лунного дня не зря является зеркало: в его событиях мы видим «отражение» как своих поступков, особенно совершенных в последнее время, так и самих себя. Стоит обратить внимание на то, что в это время будет активно раздражать нас в других людях — как правило, такие качества существуют и у нас самих, мешая нам жить полноценно, но мы почему-то не хотим — или боимся — себе в этом признаться.

Скорпион

Скорпионы в это время получат целый спектр возможностей, которые позволят им решить массу важных вопросов — как профессионального, так и личного свойства. Особое внимание стоит обратить на взаимоотношения с людьми, от которых во многом зависит безбедное существование представителей знака — как близкими, так и начальством. Довольно легко удастся убедить в своей правоте даже тех собеседников, которые еще вчера не хотели прислушиваться ни к каким доводам — нельзя упускать такую прекрасную возможность получить желаемый результат.

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