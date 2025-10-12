Какому знаку Зодиака повезет 13-14 октября

Близнецы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет в эти дни – 13-14 октября?

23-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, обладает мощной энергетикой, которая – в зависимости от нашего настроя – может нести как позитивный, так и негативный заряд. Под запретом находятся лень и пассивность: упущенные в эти дни возможности – прежде всего, профессионального плана – вернуть уже не удастся, поэтому они оставят по себе чувство глубокого сожаления. Эмоции = чтобы не наделать глупостей – в эти дни необходимо держать под строгим контролем.

Близнецы

Близнецам, несмотря на начало рабочей недели, необходимо посвятить эти дни отдыху, тем более, что в последнее время – по причине упорной и активной работы – они все чаще чувствую усталость. Поскольку переутомление еще никто не отменял, необходимо найти время на восстановление сил, чтобы впоследствии не пришлось искать средства на лечение. Лучше всего провести время на свежем воздухе – почему бы, например, не отправиться в лес – за грибами или просто погулять?