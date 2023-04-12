Какому знаку Зодиака повезет 13 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 13 апреля?

День, когда можно приступать к решению любых – даже самых сложных и глобальных – профессиональных проектов. Связанное с этим решение необходимо принимать быстро, а действовать – целенаправленно и активно, только так можно будет достичь поставленной цели. А еще в это время важно не скромничать и не занижать свою самооценку – плодотворной работе такое душевное состояние точно способствовать не будет. Можно также строить планы на будущее – причем шансы на исполнение получат только самые грандиозные – остальные Вселенная, от которой зависит их воплощение в жизнь, просто не примет во внимание. Столкнувшись с непредвиденными трудностями, нужно просить о помощи друзей – они гарантированно окажут необходимое содействие.

Рак (22.06 – 22.07)

Можно воплощать в жизнь любые мечты – даже те, которые еще вчера казались совершенно несбыточными: у них появится редкий шанс из разряда грез перейти в категорию реальности. При этом представители знака с удивлением обнаружат, что чудеса вполне можно делать своими руками, не возлагая эту важную задачу на кого-то другого – например, на Вселенную. Главное в данном случае – начать действовать: как известно, даже самый длинный путь начинается с первого – порой незначительного – шага, который необходимо сделать, иначе так и будешь стоять на месте.

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