Какому знаку Зодиака повезет 13 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня?

День мощный энергетики, которая снисходит на всех без исключения – даже самых ленивых и апатичных людей. С одной стороны, она действительно дает возможность достичь невиданных – прежде всего, профессиональных – результатов, с другой – ощущение всесильности, которое нас посетит, может стать причиной досадных ошибок. Главным направлением деятельности должна стать благотворительность: чем больше добра мы сделаем в этот день, тем лучше для всех – как для тех, кому наши дела будут адресованы, так и для нас самих.

Телец

Тельцы смогут добиться любой – как профессиональной, так и личной – цели, если проявят чудеса коммуникации и смогут найти подход к любому – даже самому несговорчивому – собеседнику. Причем и делать представителям знак для этого ничего не придется – убедительностью и красноречием их звезды сегодня обеспечат, а понимание того, что нужно сказать тому или иному человеку, придет к ним интуитивно – по наитию.

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