Какому знаку Зодиака повезет 13 августа

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 13 августа?

День революционных перемен во всех сферах жизни — профессии, финансах, хозяйственных делах, личной жизни, к которым можно — и нужно — приготовиться заранее. Активными сегодня становятся даже самые ленивые и апатичные люди — звезды советуют им воспользоваться благоприятным моментом для того, чтобы решить важный жизненный вопрос. А вот тем, кто не уверен в правильности своих действий, лучше воздержаться от решительных поступков — они могут привести к нежелательном — иногда прямо противоположного ожидаемому — результату.

Овен

Овны смогут достичь любой цели, которую поставят перед собой в этот день, какой бы жизненной сферы она ни касалась. Главное — проявить качество, за которое представителей знака обычно ругают, — их фирменное упрямство. Поскольку в желающих отговорить их от дела, которым они занимаются, недостатка не будет, им нужно собрать в кулак всю волю и стоять на своем, во что бы то ни стало, ни в коем случае не отказываясь от своей затеи — у них есть все шансы для того, чтобы победить.

