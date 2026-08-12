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Какому знаку Зодиака повезет 13 августа
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 13 августа?
День, когда необходимо держать под контролем свои эмоции — особенно негативные: их проявление не самым лучшим образом отразиться как на делах, так и на личной жизни. Избежать такого развития событий можно будет, сократив общение с другими людьми — как с посторонними, так и с близкими.
Также очень важно держать в тайне любые свои планы — прежде всего профессиональные — от своих коллег, особенно тех, которые работают над теми же направлениями, что и мы. Даже случайно проговорившись, мы можем подвергнуть их соблазну присвоить нашу идею и, что будет особенно неприятно, воплотить ее в жизнь быстрее нас самих, сняв таким образом все «сливки».
Дева
Девам, которые давно подумывали о смене места работы — а возможно, и всей сферы своей деятельности — звезды рекомендуют воспользоваться благоприятными для этого обстоятельствами. Вид они могут принять разнообразный: кому-то сделают предложение, от которого нельзя будет отказаться, а кто-то сам найдет завидную вакансию и подаст резюме.
Главное — не упустить счастливый шанс, который вряд ли повториться в ближайшее время. Тем представителям знака, которым пока не приходило в голову переходить на новую работу, стоит рассмотреть эту идею.
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