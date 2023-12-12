Какому знаку Зодиака повезет 13 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 13 декабря?

Неоднозначный день, который приготовил для нас эмоциональные качели: переход от состояния со знаком "плюс" к состоянию под знаком "минус" – и обратно. От плохого настроения мы будем страдать с утра, ближе к обеду жизнь постепенно наладится, а состояние духа – улучшится. Накопившаяся за последнее время усталость потребует отдыха, что и нужно предоставить организму, а пополнить иссякающий запас сил можно при помощи природы: красивые пейзажи и свежий воздух совершат настоящие чудеса.

Скорпион

Скорпионам удастся достичь очередных профессиональных высот, ради которых они работали все последнее время. Правда, осуществить это им придется только в том случае, если они смогут сосредоточиться на поставленных целях. С концентрацией у представителей знака сегодня могут возникнуть проблемы, да и желающих отвлечь их от работы недостатка не будет: друзьям и знакомым именно сейчас потребуется поговорить с ними на "крайне важную" тему – не стоит идти у них на поводу.

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