Какому знаку Зодиака повезет 13 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 13 февраля?
День противостояния между добром и злом, в котором, несмотря на не самый сильный ее накал, невозможно будет соблюсти нейтралитет – обязательно нужно принять одну из сторон, а уж свет это будет или тьма, зависит от каждого конкретного человека. Астрологи уверены: для того, чтобы одержать победу над злом, нужно пребывать в хорошем настроении, используя для него любой позитивный повод.
Рак
Ракам удастся наладить отношения с близким человеком, которые разладились в последнее время. Главное для них в такой ситуации – отважиться на откровенный разговор, который позволит выяснить все «за» и «против», а заодно намерить пути, которые могут усилить позитив и удалить или хотя бы смягчить негатив, тогда – пусть и не моментально, а постепенно – все наладится.
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