Какому знаку Зодиака повезет 13 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 13 февраля?

День душевного спокойствия и равновесия, которые предопределены сбалансированными и гармоничными космическими энергиями, влияющими на жизнь на Земле. Главное, на нарушить позитив лунных суток своим внутренним негативом, который, к сожалению, есть в запасе в душе у каждого из нас. Не стоит замысливать зло, повышать голос, обижать других и совершать недобрые поступки, о которых уже завтра придется пожалеть. Энергию, в которой не будет недостатка, необходимо направить в мирное русло – например, на благотворительность.

Дева

Девам звезды подарят уникальный шанс – отправиться в поездку, о которой они давно мечтали. Какой именно она будет, в каждом конкретном случае зависит от самих представителей знака – каждый из них грезил о своем, но единым будет одно – радость от возможности реализовать запланированное, каким бы фантастичным оно ни казалось. На всех этапах путешествия будут скалываться благоприятные условия для передвижения по миру и отдыха, да и впечатления – а впоследствии и воспоминания – превзойдут все ожидания.

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