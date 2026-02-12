Рыбы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 13 февраля?

Нынешний день будет полностью соответствовать репутации «пятницы, 13-го», поскольку он выпадает на самые конфликтные и напряженные лунные сутки. В ссоры, которые могут вспыхивать по любому поводу, будет — как в черную воронку — утекать необходимая нам энергия. Образ жизни сегодня должен быть спокойным и неторопливым — любое резкое движение вызовет негативную реакцию окружающих людей и нашего мира в целом. Наблюдать за происходящими событиями в это время нужно больше, а вот говорить как можно меньше, особенно если захочется похвастаться своими достижениями — в таком случае легко можно попасть в неловкое положение.

Рыбы

Рыбам — наверное, единственным из всего зодиакального круга — сегодня удастся добиться любого, даже очень важного и серьезного, профессионального результата. Правда, для этого придется приложить некоторые усилия, которые, впрочем, не покажутся им слишком сложными: представителям знака очень важно сосредоточиться исключительно на работе, не отвлекаясь на решение второстепенных задач и не имеющих никакого отношения к работе вещам.

