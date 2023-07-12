Какому знаку Зодиака повезет 13 июля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 13 июля?

День, когда упадок сил, лень и апатию в той или иной степени ощутят все. Не стоит бороться с отсутствием энтузиазма, заставляя себя работать через силу, толку от этого все равно не будет. Если над головой дамокловым мечом не висит срочный проект или заказ, имеет смысл дать себе отдохнуть: посидеть в парке или на берегу водоема, почитать или помечтать в свое удовольствие. Нежелательно общаться с неприятными людьми – негативные эмоции, которые можно получить в результате, отрицательно скажутся не только на моральном, но и на физическом состоянии.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам звезды настоятельно советуют заняться собственным домом, прежде всего улучшив его энергетику. Многие проблемы представителей знака происходят из-за того, что она оставляет желать лучшего. В плане аккуратности к ним никогда вопросов не было, но позитивная энергия, двигаясь по дому, натыкается на склады ненужных вещей, которыми давно никто не пользуется, но выбросить их при этом жаль. Избавившись от них, представители знака смогут наблюдать, как сразу же – буквально на глазах – изменится к лучшему их жизнь.

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