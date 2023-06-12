Какому знаку Зодиака повезет 13 июня

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 13 июня?

День, когда всеми нами – даже самыми активными и деятельными – овладевает лень и апатия. Поскольку они являются абсолютно нормальными явлениями для этих лунных суток, нужно подчиниться их энергетике и не форсировать событий, заставляя себя делать то, на что нет сил или желания, а чаще всего – и того, и другого. Также в этот день очень важно свести к минимуму общение с окружающими – ничего, кроме неприятных эмоций и, как следствие, ухудшения отношений, это не принесет.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам звезды настоятельно советуют не пренебрегать мыслями, которые будут с большой скоростью мелькать у них в голове. Конечно, "поймать за хвост" все вряд ли удастся, но нужно постараться и сохранить хотя бы некоторые. Они могут направить действия представителей знака именно в том – единственно правильном – направлении, в поисках которого они находились все последнее время. Таким образом их собственное подсознание, тщательно обработав имеющуюся у него информацию, выдаст необходимый результат.

Читайте также: