Какому знаку Зодиака повезет 13 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня?

День, когда добро и зло – хоть и без какого-либо шанса на победу – противостоят друг другу, и этот фактор нельзя не учитывать. Делая выбор в любом вопросе – как профессиональном, таки личном, – необходимо спросить себя, на чьей стороне ты в результате окажешься – света или тьмы. Необходимо также помнить о том, что зло может принимать любые – в том числе и весьма привлекательные – формы, но за ошибку и переход на его сторону все равно – рано или поздно – придется отвечать.

Овен

Овны вполне могут рассчитывать на сюрприз, который в этот день устроит им любимы человек, а за неимением такового – родные или друзья. Надо сказать, что они очень хорошо знают обо все мечтах и желаниях представителей знака, поэтому подготовятся на все сто процентов: именно так они делали бы, если бы готовили себе сюрприз сами. Гласное – не забыть поблагодарить тех, кто так старался доставить им радость и удовольствие, хотя они, конечно же, делали это не ради "спасибо".

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