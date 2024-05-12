Какому знаку Зодиака повезет 13 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 13 мая?

День тихой и спокойной – плавной – энергетики, когда кажется, будто бы все происходит само по себе, без каких-либо усилий с нашей стороны. Поэтому не стоит спрашивать высшие силы, чем мы можем им помочь, достаточно положиться на их волю и «плыть по течению»: так удастся и нужной цели достичь, и энергию при этом не израсходовать. Также не стоит противиться событиям нынешнего времени, которые по какой-то причине нам не нравятся, со временем окажется, что они являются оптимальным вариантом.

Водолей

Водолеи в этот день смогут наладить отношения с человеком, ссора с которым отравляла им существование в последнее время. Сегодня уже не имеет значения, кто был в ней виноват, главное – помириться и продолжить общения, а именно этого представителям знака так не хватало в последнее время. Обстоятельства для такого –во всех отношениях счастливого – события сложатся максимально благоприятные, останется только сделать шаг навстречу друг другу.

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