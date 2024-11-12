Какому знаку Зодиака повезет 13 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 13 ноября?

День позитивной лунной энергетики, «подпитавшись» которой, мы сможем осуществить любые планы и мечты. Причем, с учетом того, что звезды рекомендуют заниматься только тем, что приносит удовольствие, удастся совместить приятное с полезным. Особенно удачными окажутся профессиональные проекты, но и о личной жизни забывать нельзя: в это время можно признаваться в любви, отвечать согласием на предложение руки и сердца и даже назначать день свадьбы.

Овен

Овны смогут достичь любой цели профессионального характера, которую они сегодня перед собой поставят. Правда, для этого представителям знака важно максимально точно сформулировать – прежде всего, для самих себя – чего именно они хотят достичь. Вполне возможно, что этот замысел навязан им кем-то из окружающих – от родителей, которые, как им кажется, лучше знают, что нужно их детям, до средств массовой информации, формирующих модели нашей жизни и поведения.

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