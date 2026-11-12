Какому знаку Зодиака повезет 13 ноября

Лев / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 13 ноября?

День, когда любую проблему можно решить только при наличии уверенности в себе, своих силах и правильности выбранной цели. Тем, кто ее у себя не обнаружит, лучше отложить реализацию важных проектов, которые в пятницу могут быть как профессиональными, так и бытовыми. Также категорически не рекомендуется отступаться от своих принципов, особенно если к этому нас будут склонять другие люди — о таком шаге со временем придется пожалеть.

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Лев

Львам в этот день удастся решить очень важный для них вопрос, который, скорее всего, будет касаться выхода из сложной жизненной — или профессиональной — ситуации. Интересно, что для этого звезды советуют им… устроить уборку в доме. Во-первых, таким образом они расчистят окружающее пространство, позволив благотворной энергии циркулировать свободно и беспрепятственно, что наилучшим образом отразится на всех делах. А во-вторых, в ходе домашней работы они могут найти важную вещь или документ, который поможет урегулировать все вопросы.

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