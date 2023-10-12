Какому знаку Зодиака повезет 13 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня?

День, когда человек «пожинает» то, что «посеял» в предыдущий жизненный период: в такие времена мы особенно хорошо понимает, что ничто не происходит просто так – у всего есть свои причины и следствия. К неприятностям, даже если они произойдут, необходимо отнестись не как в каре небесной, а как к необходимому уроку, который необходимо усвоить, чтобы добиться успеха в будущем.

Скорпион

Скорпионов ждет удача во всех жизненных и профессиональных сферах, но особенно успешными будут те, кто занимается бизнесом, даже если речь идет о малом предпринимательстве. В этот день велика серьезных прорывов в развитии: например, можно будет заключить крупную сделку, подписать перспективный проект – в любом случае такие действия со временем принесут серьезную прибыль.

Читайте также: