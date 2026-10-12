Козерог / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 13 октября?

День, когда добро и зло впервые в лунном месяце попытаются одолеть друг друга. В начале лунного месяца оно будет довольно слабым, особого влияния на нашу жизнь они оказать не смогут, но это не значит, что его можно будет игнорировать: реагировать на битву света и тьмы, хотим мы того или нет, нам все равно придется.

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Осторожными нужно быть людям, отличающимся чрезмерной впечатлительностью — для них особенно важно не принимать увиденное и услышанное близко к сердцу: не стоит накручивать себя там, где для этого, скорее всего, нет никакого повода.

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Козерог

Козерогам, которые давно собирались обсудить с начальством материальные вопросы, лучшего времени не найти: желательно сделать это именно сегодня. Руководство будет готово выслушать все аргументы, которые приготовили для этого разговора представители знака, и обсудить их, выбирая действительно убедительные и аккуратно отвергая те, которые таковыми не являются.

В результате о финансах удастся договорится к всеобщему удовлетворению, а это означает приличное увеличение заработной платы.

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