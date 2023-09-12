Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 13 сентября?

Астрологи называют нынешний день днем Солнца: его чистая и светлая энергетика благотворно влияет на всех людей без исключения. Главное, поддерживать существующую вокруг нас гармонию, не совершая поступков, которые могут нарушить мировое равновесие, и не говоря слов, которые – даже гипотетически – могут обидеть кого-то из окружающих. Количество приложенных к тому или иному делу усилий в этот день перейдет в качество, поэтому те, кто не сидел сложа руки, смогут увидеть плоды своих трудов – как позитивные, так и негативные. В последнем случае важно сделать вывод относительно того, что и как человек делал, чтобы в будущем не повторять совершенных ошибок.

Рак

Раки, известные своей любовью к деньгам, в этот день могут неплохо заработать, особенно если не станут скромничать, а презентуют начальству идею с хорошей финансовой перспективой. Порадовать представителей знака может тот факт, что полученные в результате средства они смогут потратить на нужды своей семьи и собственного дома – такие расходы всегда вызывают им приятные эмоции, так что не стоит себя сдерживать экономией.

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