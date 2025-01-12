Какому знаку Зодиака повезет 13 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 13 января?

День, который астрологи часто называют «временем второй попытки»: если человек не успел что-то сделать до сих пор, у него появится новый шанс. Сложившимся – позитивными для свершений – обстоятельствами непременно нужно воспользоваться, потому что в третий раз уже может и не повезти – терпение судьбы, увы, не безгранично.

Овен

Овнам важно помнить, что понедельник закладывает программу на всю последующую неделю, а уж будет она позитивной или негативной, зависит только от самих представителей знака. Нынешний день максимально благоприятен для того, чтобы грамотно выстроить свои отношения с начальством, презентовав ему себя – и проект, над которым они сейчас работают, с самой лучше стороны: от этого будет зависеть как их карьерный рост, так и материальном благосостоянии.

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