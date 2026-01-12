Какому знаку Зодиака повезет 13 января

Лев / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 13 января?

День, когда нельзя размениваться на мелочи — заниматься нужно только самыми серьезными и важными делами, которые обязательно окажутся успешными. Можно принимать серьезные решения, которые долгое время находились на паузе и делать шаги — как профессионального, так и личного характера, на которые мы долгое время не отваживались — теперь их время пришло. Сегодня ради создания нового можно разрушать старое — как в прямом, так и переносном смысле, избавляясь от всего, что отжило свой век- оно станет фундаментом для того, что должно войти в нашу жизнь и занять в ней прочное место.

Лев

Львы будут ощущать невиданный прилив жизненных сил и энергии, что позволит предстаивтелям знака достичь любой — преимущественно деловой, финансовой и профессиональной — цели, которую они перед собой поставят, так что не стоит скромничать — нужно планировать самые решительные действа. Единственное, от чего предостерегают их звезды, так это от разброса своих действий: не стоит хвататься за все сразу — успеха это не принесет. Необходимо выбрать одно — наиболее перспективное — занятие, и, что называется, бить в одну точку.

