Какому знаку Зодиака повезет 14-15 мая

Телец / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет в эти дни — 14-15 мая?

18-й лунный день, который продлится двое календарных суток, время, когда ничего не происходит случайно — все обусловлено поступками, которые мы совершили в предыдущий временной период. Поэтому важно их проанализировать — это позволит понять, что было сделано не так, и по возможности исправить ситуацию или хотя бы сделать выводы на будущее. Также удастся обнаружить причинно-следственные связи, которые до сих пор казались невразумительными и запутанными, и очень многие непонятные моменты объяснятся — все станет на свои места.

Телец

Тельцам звезды в эти дни подарят редкостное красноречие, которое позволит им решить многие проблемы, возникающие на их пути. Подобрать необходимые для этого факты и аргументы окажется проще, чем в другое время — они будут доходить до собеседника напрямую, без сложных и извилистых путей. Главное, не пользоваться появившимися на это время качествами в корыстных целях. Все должно быть только во благо — как самим представителям знака, так и окружающим.

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